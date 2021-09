Tolke i Afghanistan var ikke formelt ansat af Danmark, men i stedet af Storbritannien, skriver Berlingske.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fortalte i august på et pressemøde, at det danske forsvar ikke har haft ansatte tolke i Afghanistan siden 2001. Det betyder dog ikke, at Da...