Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Damhuskroen er efter en salgsperiode på to år nu blevet solgt til den danske investeringsvirksomhed Proximus.

Efter at have været til salg i to år er der nu fundet en køber til Damhuskroen på Roskildevej i Rødovre.Den ikoniske kro fra begyndelsen af 1600-tallet er blevet solgt til den danske investeringsvi...