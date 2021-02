Csr-folkene – strategi eller staffage?

2021 er startet med en ren tsunami af nyoprettede csr-stillinger. Det er forhåbentlig et tegn på, at flere virksomheder er opmærksomme på, at der knytter sig andre forventninger til dem end “blot” vækst på top- og bundlinje. Men, hvad bør du som adm. direktør overveje, før du ansætter en ny csr-chef?

Hvad er ambitionsniveauet?

Ønsker I at blive verdensledende på bæredygtighed? Skal I bare være bedre end konkurrenterne? Eller er det godt nok at være en stærk nummer to? Måske går øvelsen i virkeligheden ud på at holde kritikerne fra døren?

Tommelfingerreglen er, at jo mere I reducerer ambitionsniveauet og går fra bæredygtig forretningsudvikling mod traditionel csr med fokus på risikohåndtering, jo mere junior skal jeres nye kollega være. Omvendt, jo højere ambitionsniveau, jo mere kræves af den nye kollega.

Hvilket ledelsesniveau skal csr-funktionen være en del af?

Lad os antage, at ambitionsniveauet er højt. I så fald er der tale om en strategisk funktion, som skal rapportere ind så højt som muligt i organisationen. En del større virksomheder har etableret en chief sustainability officer-rolle (cso), som rapporterer direkte til den adm. direktør. Det giver mening, hvis bæredygtig forretningsudvikling er strategisk afgørende for virksomheden. Ofte kombineres der med bæredygtighedskompetencer i driften, hvor der skal produktudvikles, effektiviseres osv. Faren ved direkte rapportering er, at stillingen bliver meget politisk, og at fremdrift bliver afhængig af relationen mellem adm. direktør og cso. Derfor vælger nogen at lade csr-funktionen rapportere ind til niveauet under adm. direktør. En csr-chef skal have modet til at gå op mod organisationen og mene noget. Derfor kan det være godt med en buffer op til de tunge drenge/piger.

Faren her er, at bæredygtighed ikke inddrages tilstrækkeligt i beslutningsprocesserne på topniveau. Derfor bør man sikre, at den umiddelbare chef forstår dagsordenen og driver agendaen i ledelsen, samt at strategiens fokusområder ejes og drives af ledere på det øverste niveau.

Hvor skal csr-chefen placeres?

Ikke alle virksomheder etablerer en dedikeret csr-/bæredygtighedsafdeling. Det er derfor værd at overveje, hvor man bedst placerer en csr-funktion. Også her kommer det an på virksomheden og ambitionsniveauet. Er formålet branding, så er det relevant at overveje kommunikationsafdelingen eller public affairs. Betyder bæredygtighed meget for kunderne, så bør man vælge salg- & marketing. Er risikohåndtering afgørende for relationen til myndighederne, så er den juridiske funktion et godt sted.

Hvad er budgettet?

Hvis jeg havde 100 kr. for hver gang, jeg har hørt historien om, at en csr-chef forventes at udvirke mirakler uden budget, så ville jeg være millionær. Intet kommer af intet! Der skal sættes et budget af, hvis man ønsker at opnå resultater. Naturligvis skal csr-chefen være økonomisk ansvarlig ligesom alle andre, men et budget har man brug for.

Begrundelsen er for det første, at en csr-chef udvirker resultater gennem andre. Hvis der for eksempel er behov for at udregne CO2-aftrykket på det mest sælgende produkt, så kan man få behov for konsulenthjælp. For det andet har en csr-chef behov for at afprøve mere langsigtede løsninger på nogen af jeres udfordringer, hvis I skal være i front.

Hvordan sikrer I, at csr-chefen får succes?

Folk, der arbejder med bæredygtighed, elsker at blive udfordret, at skabe resultater og gøre en reel forskel. Derfor er det også afgørende, at ledelsen leverer på ambitionen. Først og fremmest sikres succesen derfor ved, at virksomhedens ambitioner matcher csr-chefens kompetencer. Hvis I skyder over eller under, så bliver ansættelsen kort.

Jeres succes afhænger af, hvor godt I integrerer csr-indsatsen i forretningsstrategien. Hvis indsatsen forbliver staffage, står I jer bedst ved at købe en reklame.