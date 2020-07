67.860 personer har fået konstateret covid-19 det seneste døgn i Brasilien, som er næsthårdest ramt i verden.

Coronapandemien buldrer fortsat i Brasilien. Som et tegn på at udbruddet langtfra er under kontrol, har det sydamerikanske land registreret en rekordhøj stigning i antallet af nye smitt...