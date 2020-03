Corona, kaos, kriser og krig: Når beskyttelse skal gå rigtig stærkt

Nu breder den nye corona virus kaldet “2019-nCoV” sig internationalt, og risikoen for en global pandemi med op imod en milliard eller flere smittede er blevet reel. Det kan give kaos.

Derfor ville det være dejligt med en vaccine imod den. Helst i morgen, tak.

Traditionelt har det imidlertid taget fire til fem år at lave en ny type vaccine og få den ud i tilstrækkelige mængder til folket. Og nogle vacciner, såsom imod HIV, har man trods årtiers forsøg endnu ikke kunnet lave effektive vacciner imod.

Fire til fem år er slet ikke hurtigt nok for første bølge af 2019-nCoV, som – selvom folk måske overdramatiserer den – trods alt har en dødelighed, der nok er 20-30 gange højere end for den gennemsnitlige årlige influenzaepidemi. Hvis den udvikler sig til en pandemi, vil det hele være overstået inden for et års tid.

Så hvornår har vi faktisk en vaccine?

Om “mindst 18 måneder”, siger World Health Organisation (WHO).

Det går stærkt – men ikke stærkt nok

18 måneder eller mere vil næppe være hurtigt nok til at gøre en væsentlig forskel, men det vil ikke desto mindre være imponerende hurtigt. Lad os tage forløbet foreløbig:

1. Det startede med, at Chinese National Health Organization 30. december blev orienteret om en ny virus. ​​​​​

2. Blot 13 dage senere sendte de en beskrivelse af dennes genetiske kode til WHO. ​​​​​

3. I slutningen af januar, dvs. efter en måned, havde Doherty Institute i Australien så gang i en koloni levende virus, som de derefter delte med andre biokemiske laboratorier. Disse gik så i gang med at opformere dem, så de havde nok til at kunne arbejde med, hvorefter de bl.a. kunne teste dem på eksempelvis ildere for at finde ud af, hvordan virussen egentlig fungerede. ​​​​​

4. 26. februar 2020 – to måneder efter sygdommes blev opdaget – meddelte medicinalfirmaet Moderna, at de havde en 2019-nCoV klar til test på forsøgspersoner i april. I de følgende dage meddelte det israelske Galilee Research Institute, at de var få uger fra en vaccine, ligesom den kinesiske regering sagde, at de ville starte test af en virus i april.​​​​​

Der skal mere til

Wauv, det er tjept. Imidlertid skal der en del mere til, før mange kan få en vaccine. Udvikling af sådanne vacciner går typisk ud på at skabe karakteristiske proteiner fra virussen, som mennesker kan indsprøjtes med. Man skal derefter teste, om dette faktisk får kroppen til at kunne bekæmpe den virkelige virus, hvis man bliver angrebet, men også om der er bieffekter. Igen starter man her med dyr, før man går videre til mennesker.

Ser resultaterne fornuftige ud, skal man have godkendelse fra sundhedsmyndighederne, hvorefter masseproduktion skal sættes i gang. Og den i sig selv tager en del tid.

Alt i alt tager det altså efter WHO's mening mindst 18 måneder, før den brede befolkning kan få adgang, hvilket som sagt er imponerende hurtigt, men altså næppe hurtigt nok til at tage første bølge, som er den store.

Det drejer sig om kreativ forskning og udvikling under tidspres, og noget gælder, når computere inficeres med virus. Det traditionelle forløb er, at en ny computervirus inficerer en masse computere og forvolder stor skade. Når dette problem først er opdaget, taler man i branchen om “zero-day”. Først herefter – altså efter den skadelige zero-day begivenhed – udvikles der software til beskyttelse imod virussen. I øvrigt kan der ofte gå uger eller måneder fra zero-day til problemet i det hele taget bliver opdaget.

Udviklingen af beskyttelse imod den nye virus kan så gøres på timer eller dage, og i løbet af dage eller uger er en overvældende del af kundernes computere beskyttede. Dette er imidlertid en dyr løsning, da stor skade ofte er sket før beskyttelsen udvikles.

Nu er der imidlertid firmaer såsom det amerikanske Deep Instinct, der benytter kunstig intelligens software til at se tegn på, at software kan forvolde skade. Her elimineres det skadelige software altså inden nogen skade er sket (inden!), og dette kaldes zero-day prevention. Ligesom kunstig intelligens kan være nøglen til zero-day protection på din telefon eller computer, kan det accelerere fremtidig bekæmpelse af biologiske virusinfektioner. Med kunstig intelligens kan man nemlig simulere alt, hvad der foregår i hele celler eller endog organismer, hvorfor computere kan simulere sig frem til den bedste løsning på et nyt virusfænomen – langt hurtigere, end det gøres ved biologiske eksperimenter.

Eksempelvis har firmaet Insilico i Maryland udviklet et “drug discovery” software, der gennemtrawler millioner af informationer for at finde kernen i et sygdomsmæssigt problem og derefter simulere sig frem til hvilke molekyler, der kan løse dette. “Kunstig intelligens tillader os at opnå med 50 mennesker, hvad et typisk medicinalfirma opnår med 5000.” Med andre ord: Hundrede gange så effektivt. I 2018 brugte firmaet gennemsnitlig 46 dage på at udvikle en ny medicin.

Udvikling assisteret af kunstig intelligens kan også gøres, når der f.eks. skal udvikles ny kræftmedicin. I Argonne National Laboratory uden for Chicago arbejder man således nu på dette med de nye Cerebras computere, der har chips med 400.000 kerner optimeret til kunstig intelligens. På disse computere kan man træne et kunstig intelligens program til at lære noget på få timer, som ellers ville tage adskillige uger. Derefter kan man sætte computere til at simulere et utal af forskellige behandlingsmetoder, hvilket kan spare måneder eller år i den samlede udviklingsproces. Dette vil yderligere blive effektiviseret, når kvantecomputere på ingen tid kan beregne, hvordan store proteiner folder sig i tre dimensioner.

Denne evne til via computersimulering at udvikle produkter ekstremt hurtigt vil gøre, at personaliseret medicin kommer stadigt nærmere. Hvis vi hurtigt kan udvikle en vaccine imod en ny virus, kan vi også gøre det imod den helt unikke kræftcelle, der måske en dag udvikler sig i netop din krop. Sker det, kan man med mere generelle, masseproducerede tiltag holde kræften i ave, indtil den helt ideelle og totalt individualiserede medicin er udviklet netop til dig. Derefter udrydder man dine kræftceller let og smertefrit.

Zero-day cancer prevention

Vaccine er zero-day prevention. Det stopper en infektion i opløbet, og uden at den inficerede person nogensinde opdager, at vedkommende blev smittet.

Dette princip kan også overføres til andre sygdomme. Forestil dig, at man ved lille Oles fødsel analyserer hans dna og finder indikationer for forhøjet risiko for tre til fire forskellige kræftformer. På den basis laver man så en vaccine med karakteristiske proteinstoffer, som vil opstå, hvis netop disse kræftceller udvikler sig i Oles krop.

Senere i livet får Ole måske så en af disse kræftformer, men grundet vaccinationen bliver han ikke syg og opdager faktisk aldrig, at han havde kræftceller. Han er reddet med zero-day prevention. ​​​​​

Skud fra hoften

Noget, der kan sammenlignes med zero-day prevention findes også i krig. Der findes eksempelvis allerede robotter, der automatisk kan returnere en snigskyttes skud så hurtigt, at vedkommende ikke engang kan nå at dukke sig. Altså: Pludselig bliver et hold soldater beskudt fra en uventet vinkel, men inden de har nået at reagere overhovedet, har deres robot sigtet på skytten, affødt et skud og dræbt denne.

I min bog Marketing Strategies for the New Economy refererede jeg til de gængse marketingparametre, nemlig product, price, place og promotion og foreslog så, at der i den moderne økonomi ofte burde tilføjes endnu en parameter, nemlig “pace”.

Pace betyder, at det skal gå stærkt, og her har vi selvsagt oplevet eksempelvis biler og ikke mindst computere og meget andet, der er blevet væsentligt hurtigere gennem vores egen livstid.

Det for mig helt fascinerende er nu, at vi i stigende grad vil se, at kreative og analytiske processer – altså udvikling, forskning og generel innovation – kan komme væsentligt op i hastighed.