Chefstrateg: Aktierne er slet ikke billige nok – vi skal endnu længere ned

“Jeg har endnu ikke appetit på at øge aktiepositionen. Når markedet på et tidspunkt ser virkelig billigt ud, så er det tid til at øge risikoen markant. Men der er vi slet ikke endnu.”

Sådan lyder det fra Nykredits chefstrateg Frederik Engholm, der ser en stor sandsynlighed for, at aktierne indenfor den næste måned vil få en ny nedtur, der er større, end det vi hidtil har set.

Hør hvilket niveau aktierne skal ned på, før de ifølge Frederik Engholm er billige, hvilke aktier Nykredit tror på, og hvorfor man ifølge Frederik Engholm ikke skal ærgre sig over den seneste måneds aktienedtur.

