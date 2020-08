Cheføkonom: Trods en mørk og dyster tid for økonomien er vi på mange måder fortrøstningsfulde for boligmarkedet

Der bliver længere mellem til salg-skiltene og boligpriserne stiger. Det gør det svært og dyrere for boligkøberen at finde drømmeboligen, men skaber gode vilkår for boligmarkedet i den kommende modvind, lyder det fra cheføkonom

Generelt Eksklusivt for kunder