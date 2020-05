Ugens anbefalinger er forfriskende hvidvine med en tyngde, der passer til vejret, og et prisniveau, der er yderst fordelagtigt, især hvad angår den serbiske

Endelig blev det rigtig hvidvinsvejr. Altså sådan et, hvor solen er magtfuld nok, til at man kan oparbejde en egentlig tørst under dens stråler. Ganske vist har temperaturen taget et ordentligt dro...