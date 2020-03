Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Canada vil købe beskyttelsesudstyr for et beløb svarede til over ni milliarder kroner, oplyser Trudeau.

Canada vil købe beskyttelsesudstyr som ansigtsmasker og visirer for to milliarder dollar (9,6 milliarder kroner) som følge af coronavirusepidemien. Det meddeler premierminist...