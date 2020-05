Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Våbenloven bliver strammet i Canada, efter at en bevæbnet mand dræbte 22 personer for to uger siden.

Mindre end to uger efter det værste masseskyderi i Canadas historie forbyder landet militærlignende våben. Det skriver CNN. Forbuddet omfatter omkring 1500 våbentyper, skrive...