Britney Spears gentog ved retsmøde onsdag, at hun ønsker at slippe fri af sin fars greb om sit liv.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den amerikanske sangerinde Britney Spears har vundet retten til at vælge sin egen advokat i håbet om at afslutte sin fars værgemål. Det er kommet frem i forbindelse med et re...