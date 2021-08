En ansat i sangerindens hjem hævder, at hun mandag blev slået af popstjernen. Spears' advokat afviser alt.

Bare en uge efter at Britney Spears fik et årelangt ønske opfyldt med nyheden om, at hendes far trækker sig som hendes værge, er sangerinden havnet i nye problemer. Således e...