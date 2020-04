Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der skal styr på smittespredning, inden Storbritannien kan overveje kontrolleret genåbning, siger epidemiolog.

Storbritannien vil næppe være i stand til at slække på de strenge restriktioner, der er indført for at bremse spredningen af coronavirus, før udgangen af maj. Det siger Neil Ferguson, der er en af ...