29 svenskere fik lov til at rejse fra Storbritannien ind i Sverige uden krav om, at de gik i isolation.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et British Airways-fly fra London landede lørdag morgen i Arlanda lufthavn ved Stockholm med 33 passagerer - på trods af et flyveforbud. Sverige er et af mindst 40 lande, der...