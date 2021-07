GB News skulle være et konservativt modsvar til BBC. Allerede kort efter sin debut er stationen dog i kaos.

Som et modsvar på, hvad mange i Storbritannien ser som en venstreorienteret presse, blev tv-kanalen GB News startet for lidt over en måned siden. Men kanalen er i kaos, flere værter har...