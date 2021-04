Coronavirusset har på 24 timer krævet over 4000 liv i Brasilien, som aktuelt er verdens hårdest ramte land.

Brasilien har for første gang under pandemien registreret over 4000 dødsfald i løbet af et døgn. I løbet af de seneste 24 timer har virusset kostet 4195 mennesker livet, oply...