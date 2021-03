Hospitalerne er presset til det yderste i Brasilien, hvor der er bekræftet over 75.000 nye smittede på en dag.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Brasilien har for andet døgn i træk haft over 2000 coronadødsfald, og antallet af personer, der er indlagt med covid-19, er nu så højt, at belægningen på hospitalerne i landets største ...