Fem mænd blev i Saudi-Arabien dømt til døden for drabet på journalist og systemkritiker Khashoggi.

Børnene til den dræbte journalist Jamal Khashoggi siger, at de tilgiver gerningsmændene for drabet på deres far. Det skriver en af sønnerne, Salah Khashoggi, på Twitter. ...