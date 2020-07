Seks borgmestre beder USA's Kongres om et forbud mod føderale sikkerhedsstyrker i byer, som ikke vil have dem.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Borgmestrene i seks amerikanske byer appellerer mandag til Kongressen om at forbyde at sende føderale sikkerhedsstyrker til byer, som ikke vil have dem. Det fremgår af en opf...