Et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne skal nu jagte støtte i Folketinget.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et borgerforslag, der vil flytte handicapområdet væk fra kommunerne, har søndag rundet 50.000 underskrifter. Dermed skal forslaget nu en tur forbi Folketinget for at se, om der er støtt...