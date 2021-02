Takeawaysalg stiger, men plastforbruget belaster miljøet og kræver løsning, lyder det fra verdensmål-projekt.

Corona har i lange perioder fjernet muligheden for at tage i byen for at spise. Til gengæld køber vi takeaway som aldrig før. Det viser tal fra projektet Verdensmålene i Værdikæden, der arbejder me...