Folk kan ikke blive hjemme, lyder det fra Brasiliens præsident, selv om coronavirus langt fra har toppet.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kræver, at de tiltag, der er indført i landets delstater for at stoppe spredningen af coronavirus, ophæves allerede i denne uge. - Jeg h...