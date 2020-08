I august er der blevet registreret mere end 10.000 brande i Amazonas. Det er 17 procent flere end sidste år.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger tirsdag, det er "løgn", at Amazonas-regnskoven brænder. Det er på trods af, at data fra hans egen regering viser, at tusindvis af brande lige...