I maj var huspriserne i snit 15,7 procent højere end for 12 måneden siden. Der er dog indikationer på vending.

Boligmarkedet har buldret frem under corona, og udviklingen fortsatte i maj. Her steg priserne for villaer og rækkehuse for 13. måned i træk, så de nu i snit er 15,7 procent ...