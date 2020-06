Bocian: Dyster IMF-prognose – men husk det er ikke en facitliste

IMF har skruet yderligere ned for vækstforventninger i deres nye prognose. IMF forventer nu et dyk i euroområdets bnp på over 10 pct. I det lys synes de danske prognoser optimistiske. Både nationalbanken og de økonomiske vismænd forventer alene et dyk i dansk bnp på ca. 4 pct. i år. Forskellen illustrerer måske frem for alt, hvor usikre prognoser er i øjeblikket. Når det er sagt, ser coronakrisen dog også ud til at være mildere i Danmark end i mange andre lande.

Hvor de førende danske økonomiske prognosemagere generelt er blevet en smule mere optimistiske over de seneste måneder i takt med, at vi har genåbnet samfundet, og blandt andet forbruget er blevet ...