B&O fremlagde onsdag sine tal for første kvartal, der viste stor vækst og første overskud i over ti år

Bang & Olufsen er ikke i krise. Sådan lyder det fra elektronikvirksomhedens svenske topchef, Kristian Teär, der glæder sig over, at B&O fortsat vokser kraftigt og for første gang i mere end et årti...