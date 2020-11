Ny Mikkeller-topchef om samarbejdet med stifteren: “Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at på et eller andet tidspunkt, så er der en af os, der træder den anden over tæerne. Og vi kommer til at sætte os ned, åbne en øl og kigge hinanden dybt i øjnene, og sige: hvad så nu?”