Inger Støjberg står torsdag anklaget i Rigsretten, som skal bruge flere end 30 retsmøder på sagen.

Torsdag begynder rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvor hun er anklaget for at have overtrådt loven ved i 2016 ifølge anklageskriftet at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks o...