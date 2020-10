Amy Coney Barrett er praktiserende katolik, tidligere underviser på universitetet og mor til syv børn.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Navn: Amy Coney Barrett. Alder: 48 år (født 28. januar 1972). Fødested: New Orleans, Louisiana, USA. Datter af: Michael Coney, advokat for Shell Oil Com...