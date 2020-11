V-formand opfordrer til forhandlinger om en ny epidemilov, og sundhedsministeren skal i hasteforespørgsel.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En samlet blå blok forsøger nu at lægge yderligere pres på regeringen for at få ændret i det lovforslag til en ny epidemilov, som regeringen har sendt i høring. Det skal ske med en hasteforespørgse...