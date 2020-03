Eksklusivt for kunder

Medstifteren af Microsoft tager endnu et skridt tilbage fra sit livsværk for at fokusere mere på velgørenhed.

Bill Gates trækker sig fra bestyrelsen i Microsoft for at få mere tid til sit filantropiske arbejde, der især er rettet mod at forbedre global sundhed og uddannelse samt bekæmpe ulighed...