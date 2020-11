Joe Biden har ikke meget til overs for Donald Trumps forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Demokraternes Joe Biden mener, at det sender en "forfærdelig besked" til omverdenen, at Donald Trump nægter at anerkende resultatet af det amerikanske præsidentvalg. Det sige...