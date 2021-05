Efter møde i Det Hvide Hus fredag udtrykker Sydkoreas præsident og USA's præsident bekymringer over Nordkorea.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's præsident, Joe Biden, gør sig "ingen illusioner" om, hvor svært det bliver at overbevise Nordkorea om at opgive sit atomarsenal. Det siger Biden på et fælles pressemøde...