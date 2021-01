Biden og Trudeau har fredag aftalt at arbejde sammen på en række punkter, men et punkt er de uenige om.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Canadas premierminister, Justin Trudeau, og Joe Biden er under deres første telefonsamtale, efter at Biden blev USA's præsident, blevet enige om at arbejde tæt sammen. Allere...