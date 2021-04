Tilfredsheden med Biden er efter 100 dage lavere end for nogen anden præsident med undtagelse af Trump.

Over halvdelen af amerikanerne er tilfredse med at have Joe Biden som præsident. Det viser den seneste meningsmåling fra Reuters/Ipsos. Dermed har Biden, der torsd...