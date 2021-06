Aftalerne er blevet suspenderet, indtil USA's indenrigsministerium har undersøgt, hvordan de påvirker miljøet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's præsident, Joe Biden, har besluttet at suspendere flere aftaler om at udvinde olie og gas i et stort naturreservat i delstaten Alaska. Det sker, indtil aftalernes miljøpåvirkning ...