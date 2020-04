Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Demonstranterne kræver, at guvernøren ophæver ordren om at blive hjemme under coronavirusnedlukningen.

Vrede demonstranter bevæbnet med rifler stormede torsdag Repræsentanternes Hus i Michigan i protest mod coronavirusrestriktioner. Hundredvis af demonstranter stormede regerin...