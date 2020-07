Fire betjente i delstaten Colorado har mistet jobbet efter at have delt hånende billeder af sort mands død.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flere amerikanske betjente er blevet fyret efter at have gjort grin med en sort mands død. Det sker, efter at tre betjente delte flere billeder af dem selv, hvor de grinende ...