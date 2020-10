Skandaleramt lufthavnsprojekt åbner i Berlin midt i den hidtil største krise for luftfartsbranchen.

Eksklusivt for kunder

Tysklands hovedstad, Berlin, har lørdag slået dørene op for sin længe ventede nye lufthavn, Berlin Brandenburg Willy Brandt Lufthavn (BER). Det sker efter næsten et årtis forsinkelse og et markant ...