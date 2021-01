Det var fint nok at bo på Trump Avenue indtil stormløbet mod Kongressen, fortæller beboer.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Engang var det en god måde at starte en samtale på at fortælle, at man boede på Trump Avenue i Canadas hovedstad, Ottowa. Men nu synes beboere på vejen opkaldt efter USA's ek...