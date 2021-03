200 personer, der angiveligt var trængt op i en krog af sikkerhedsstyrker i Yangon, har fået lov at gå.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hundredvis af unge demonstranter, der har været holdt fanget af sikkerhedsstyrker i et distrikt i Yangon natten over, har fået lov til at forlade området. Det fortæller aktiv...