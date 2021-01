Der venter præsident Biden en kæmpe opgave med at samle et dybt splittet USA, påpeger danske avisledere.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fire år præget af kaos og splittelse under præsident Donald Trumps lederskab er slut. Med Joe Biden som USA's nye præsident venter et kæmpe arbejde med at samle amerikanerne og ændre ku...