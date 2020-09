New York Times har fået fat i Trumps skattepapirer, der ifølge avisen viser store tab og skatteunddragelse.

I 10 af de seneste 15 år har USA's nuværende præsident, Donald Trump, ikke betalt indkomstskat. Det viser hans skatteoplysninger for mere end to årtier, som avisen New York T...