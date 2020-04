Eksklusivt for kunder

I USA er flere end 37.000 personer døde med coronavirus. Mindst 20 procent har været på plejehjem ifølge avis.

Mindst 7000 af de flere end 37.000 personer, der er døde med coronavirus i USA, har været plejehjemsbeboere. Det skriver avisen The New York Times. USA har de seneste uger udviklet sig til at være ...