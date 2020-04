Eksklusivt for kunder

Siden 1991 er Australiens økonomi vokset uafbrudt år efter år. Men nu kommer recessionen, mener S&P.

Australien risikerer for første gang i næsten 30 år at havne i en økonomisk recession som følge af coronakrisen.Det siger kreditvurderingsfirmaet S&P onsdag, i forbindelse med at det ændrer udsigte...