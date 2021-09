USA, Storbritannien og Australien vil danne ny forsvarsalliance. Kina betegner det som "koldkrigsmentalitet".

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA, Storbritannien og Australien vil etablere et nyt sikkerhedspartnerskab for Indo-Pacific-området, der er en betegnelse for dele af Stillehavet og dele af Det Indiske Ocean. ...