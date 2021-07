Smittetallene i den australske delstat New South Wales bliver ved med at stige og har ikke været højere i år.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, har søndag registreret landets første coronarelaterede dødsfald i 2021, samtidig med at det højeste antal smittede på et døgn i år e...