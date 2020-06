Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

To politibetjente i Atlanta tvang et ungt par ud af en bil med brug af strømpistoler og er nu blevet fyret.

To politibetjente i Atlanta er blevet fyret for overdreven brug af magt mod to studerende lørdag aften. Det oplyser byens borgmester, Keisha Lance Bottoms, søndag ifølge fler...