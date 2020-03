Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Virksomheder sender medarbejderne hjem for at arbejde, og det skaber et stort pres på it-systemerne, oplever it-leverandør

Dansk erhvervsliv er i disse dage flyttet ind i lejlighedskomplekser og villakvarterer, efter virksomheder har sendt tusindvis af ansatte hjem for at genoptage arbejdet derfra. Det træk skaber et ø...