Bashar al-Assad er genvalgt til sin fjerde syvårige periode som præsident i det krigshærgede Syrien.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Syriens præsident, Bashar al-Assad, er blevet genvalgt ved et valg, som både Vesten og oppositionen har kritiseret for ikke at leve op til demokratiske standarder. Det syrisk...